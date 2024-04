Inchiesta corruzione elettorale, Decaro: "Questione voto di scambio non sorprende, alle ultime elezioni ho fatto tre denunce"

"Purtroppo l'inquinamento del voto, la corruzione, la compravendita del voto c'è ed è una cosa che dobbiamo attenzionare tutti". Così il sindaco Antonio Decaro, parlando con i giornalisti a margine del Comitato per l'ordine e la sicurezza, convocato in Prefettura dopo l'omicidio di Raffaele Capriati, è intervenuto in merito alla nuova inchiesta della Procura di Bari, che ha portato oggi all'arresto di otto persone, tra cui il sindaco di Triggiano e Alessandro Cataldo, referente del movimento politico 'Sud al Centro' e marito di Anita Maurodinoia, assessora regionale ai Trasporti, che, ugualmente indagata nell'inchiesta, si è oggi dimessa.

"Rispetto al voto di scambio è una cosa che non mi sorprende - ha detto Decaro - io per primo, come sapete, durante le ultime elezioni ho fatto delle denunce circostanziate, ne ho fatte tre e due di quelle denunce erano per persone che votavano liste legate al mio nome", ha ricordato il primo cittadino. "Come ho detto più volte - ha aggiunto Decaro - va alzato il livello di guardia, vanno aumentati gli anticorpi, lo devono fare tutte le forze politiche a cominciare da chi amministra".