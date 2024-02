Maninni incontra i fan alla Feltrinelli di Bari: "Sanremo esperienza emozionante, ora l'instore tour, poi nei club"

Il giovane cantante, originario di Bitetto, reduce dalla partecipazione al festival della canzone italiana, è arrivato nella libreria di via Melo per la prima tappa del suo instore tour. A BariToday il racconto dell'esperienza a Sanremo e i progetti per il futuro (intervista di Nico Andrisani)