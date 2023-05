Furti di rame nei parchi eolici, operazione 'Vento Rosso': 10 arresti, ordinanze eseguite anche nel Barese

Nel dettaglio, le ordinanze, che riguardano 11 indagati con 10 arresti (di cui 9 in carcere, uno ai domiciliari e un'altra persona destinataria di un obbligo di dimora) sono state eseguite a Bari, San Ferdinando di Puglia (Bat), Barletta, BItonto (Bari) e Cerignola (Foggia)

Dieci persone sono state arrestate dai Carabinieri nell'ambito dell'operazione 'Vento Rosso' che ha portato allo smantellamento di una presunta organizzazione criminale dedita al furto di rame nei parchi eolici del Sud Italia.

L'inchiesta è coordinata dalla Procura di Larino, in provincia di Campobasso. Nel dettaglio, le ordinanze, che riguardano 11 indagati con 10 arresti (di cui 9 in carcere, uno ai domiciliari e un'altra persona destinataria di un obbligo di dimora) sono state eseguite a Bari, San Ferdinando di Puglia (Bat), Barletta, BItonto (Bari) e Cerignola (Foggia). Diciotto gli indagati complessivi. Durante le attività investigative sono stati accertati e contestati 13 furti e 10 ricettazioni, il furto di oltre 6 tonnellate di rame, nonché il sequestro di 615 kg dello stesso metallo con un danno patrimoniale di un milione di euro e la mancata produzione di energia eolica di circa novemila Mwh, per quasi tre milioni di euro di valore commerciale.

