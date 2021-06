Vasi, anfore e statue: ecco il tesoro archeologico restituito alla Puglia. I reperti trafugati ritrovati in Belgio

Grazie alle indagini condotte dai carabinieri del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale di Bari, i preziosi reperti, trafugati in scavi clandestini in Puglia, sono stati individuati in Belgio e riportati nella regione. I beni erano detenuti da un collezionista