Sparatoria in pieno centro storico a Triggiano, tre arresti: auto parcheggiate e abitazioni raggiunte dai colpi | Le immagini

Per l'episodio, avvenuto il 27 luglio dello scorso anno, i carabinieri hanno arrestato tre persone: i colpi vennero esplosi da due moto in corsa, in un momento in cui c'era ancora gente in strada. Alcuni proiettili centrarono auto e portoni delle case