"So che vorresti uscire, ma pensa a Rocco e Tarquinio, morti per il virus": l'audio WhatsApp di Decaro ai cittadini

"Lo so che vorresti uscire, oggi c'è il sole. Ma pensa a Rocco, che voleva tornare a correre ogni giorno sul lungomare, e a Tarquinio, che sognava di rivedere il Bari in serie A. Loro sono morti per il virus". Inizia così l'appello audio che il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha inviato ai suoi contatti per imporgli di rispettare le regole. E lo fa ricordando che magari è proprio qualcuno che non ha seguito le ordinanze ad aver provocato il decesso di due vittime baresi del Covid-19, come il runner Rocco Biscione, molto conosciuto dalla comunità podistica barese.

