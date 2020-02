Buche su via De Giosa, la corsia degli autobus è una groviera: "Pericoloso, intervenire al più presto"

Una grossa buca sulla corsia degli autobus e dei taxi (non di rado utilizzata da automobilisti indisciplinati) fa bella mostra di sé in via De Giosa, nel cuore del quartiere Murattiano di Bari. Un problema su una strada tra le più trafficate della città, principale via d'accesso per il lungomare e il cuore del capoluogo

. A segnalare il problema è un lettore che ha inviato alcune foto alla redazione di BariToday, cheidendo interventi immediati per ripristinare la sicurezza della strada.