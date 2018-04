Marciapiede Collegio Dell'Andro, "è passato un mese ma tutto tace"

Cari Sindaco Antonio Decaro e Assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Galasso, è passato più di un mese da quando la nostra denuncia è diventata pubblica e, nonostante le promesse, la situazione è sempre uguale, ossia un marciapiede che non esiste con tutti gli annessi pericoli che avevamo presentato nella nostra prima denuncia. Ci era stato promesso un incontro con la presentazione e la consegna del progetto entro 15/20 giorni da fine marzo, ma di giorni ne sono passati più di 30 e nessuno si è fatto sentire. È caduto di nuovo il silenzio! Ma noi non rimaniamo in silenzio perché non ne possiamo più di rischiare la nostra vita ogni giorno! Se la città di Bari vuole diventare una vera città universitaria deve partire da queste piccole cose e consentire agli studenti di viverla la città, non essere isolati dalla stessa. Speriamo che il Sindaco Decaro e l’Assessore Galasso vengano a trovarci il più presto possibile per constatare con i propri occhi i pericoli che affrontiamo ogni giorno e che si dia un’accelerata ai lavori per la costruzione di questo marciapiede. In fondo 13 mila euro valgono meno della nostra sicurezza. Noi siamo sempre qui pronti ad accogliervi. In fede, Associazione Studenti Collegio “Renato Dell’Andro”