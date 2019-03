VIDEO | Vento forte e mare in burrasca: Lama Monachile a Polignano sferzata dalle onde

Mare in burrasca e onde che si infrangono sulla scogliera: è lo 'spettacolo' del mare in tempesta a Lama Monachile, la celebre spiaggia di Polignano, sferzata dal vento forte in queste ore si sta abbattendo sul Barese. Uno scenario decisamente diverso rispetto solo a due-tre giorni fa, quando il bel tempo aveva incoraggiato qualcuno a sedersi sulla spiaggia, respirando aria di primavera. L'inverno, ovviamente e purtroppo, è ancora qui.

(Video Enza Novielli)