Bonus Affitto 2020: come ricevere la riduzione dell’affitto immobiliare

L'Emergenza sanitaria provocata dal coronavirus ha comportato diversi disagi economici e proprio per questo è stato riproposto il Bonus Affitto, ossia una riduzione dell’affitto immobiliare. Questa misura economica esiste da diverso tempo e chi intende contrattarla con il proprietario, deve conoscere le varie regole stabilite per questo beneficio che varia a seconda del comune italiano. In effetti ogni comune pubblica a cadenza regolare un bando e spiega quali limiti vanno rispettati e anche le tempistiche. Cerchiamo dunque di capire meglio come funziona il Bonus Affitto.



Il funzionamento dell’agevolazione

Da più di vent’anni ormai è stato creato un fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni affittate. La Legge di Bilancio spiega di volta in volta come ripartire le somme tra regioni e comuni e a quel punto si può quantificare anche il Bonus Affitto. In questo 2020, ad esempio, sono stati messi a disposizione 50 milioni di euro.



I requisiti più importanti



Per avere accesso al Bonus Affitto occorrono dei requisiti specifici, normalmente validi per ogni comune italiano:

cittadinanza italiana oppure di una nazione dell’UE, in alternativa è sufficiente il permesso di soggiorno;

oppure di una nazione dell’UE, in alternativa è sufficiente il permesso di soggiorno; residenza nel comune in cui si richiede l’agevolazione;

nel comune in cui si richiede l’agevolazione; possesso di un contratto di locazione ad uso abitativo, fatta eccezione per gli immobili di lusso;

ad uso abitativo, fatta eccezione per gli immobili di lusso; pagamento regolare dell’ affitto;

regolare dell’ rispetto dei limiti ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);

(Indicatore della Situazione Economica Equivalente); nessun altro beneficio di sostegno per quel che riguarda la locazione.



Bisogna poi tenere conto dei requisiti del singolo nucleo familiare:

nessun diritto di proprietà , usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo stesso;

, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo stesso; nessuna assegnazione di alloggio e di edilizia agevolata convenzionata.



Gli importi del Bonus Affitto



Ma a quanto ammonta esattamente questa agevolazione? Gli importi sono stati stabiliti in base alle fasce di reddito:

per l’affitto della prima casa : 300 euro in caso di reddito al di sotto di 15493,71 euro ;

: in caso di reddito al di sotto di ; per l’affitto della prima casa : 150 euro in caso di reddito compreso tra 15493,72 e 30987.41 euro ;

: in caso di reddito compreso ; per l’affitto con cedolare secca : 495,80 euro in caso di reddito non superiore a 15493,71 euro ;

: in caso di reddito non superiore a ; per l’affitto con cedolare secca : 247,90 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15493,72 e 30987,41 euro ;

: se il reddito complessivo è compreso ; per giovani tra i 20 e i 30 anni : 991,60 euro se il reddito complessivo non supera 15493,71 euro ;

: se il reddito complessivo non supera ; per lavoratori dipendenti fuori sede : 991,60 euro se il reddito complessivo non supera 15493,71 euro ;

dipendenti : se il reddito complessivo non supera ; per lavoratori dipendenti fuori sede: 495,80 se il reddito complessivo è compreso tra 15493,72 e 30987,41 euro.



Gli studenti universitari fuori sede



C’è poi il caso particolare di tutti quegli studenti universitari fuori sede che hanno affitto un’abitazione oppure una camera per il loro alloggio nel periodo delle lezioni e degli esami. In questo caso la detrazione è pari al 19% di quanto è stato speso, ma con un limite totale massimo che non può andare oltre i 2633 euro. Il Bonus Affitto, poi, viene concesso se l’università in cui lo studente è iscritto si trova ad almeno 100 chilometri di distanza dal comune di residenza del ragazzo o della ragazza.

