Ascensore in casa a più livelli: vantaggi, installazione e costi

Abitare in case a più livelli comporta salire diversi numeri di gradini e questo spesso potrebbe rappresentare un problema per chi ha una disabilità, per chi è anziano per chi ha problemi a deambulare. Esistono infatti degli ascensori interni alle abitazioni che molto spesso più che un comfort per la vita di chi abita in quell'appartamento vengono considerati un lusso per i costi di installazione e di manutenzione. Un elevatore per case o appartamenti, infatti, serve a superare senza fatica quei dislivelli che potrebbero impedire gli spostamenti alle persone che hanno difficoltà di deambulazione e non solo. Vediamo nel dettaglio alcune informazioni utili a riguardo.

Come si installa?

L’ascensore interno per appartamenti, che sarebbe più corretto definire elevatore, si installa con una certa facilità ed occupa veramente poco spazio. Essi sono ideali nelle case che si sviluppano su più livelli; inoltre, anche i tempi necessari per i lavori non sono particolarmente impegnativi. Da non dimenticare la notevole adattabilità degli elevatori, che possono trovare spazio all’interno di un vano scala o anche, in caso lo si preferisca, all’esterno dell’edificio. Altro elemento a favore degli ascensori interni sono i loro consumi contenuti. Per la loro installazione, infatti, non bisogna prevedere un potenziamento del normale impianto elettrico domestico, anche se si consiglia di usare una linea dedicata, portata direttamente dal quadro di alimentazione principale.

Costi

Per quanto riguarda i costi, questi ovviamente dipendono dal modello scelto, dalle finiture e dalle modalità adottate per l’installazione, ma in ogni caso le cifre che si potranno spendere saranno sempre molto inferiori a quelle di un classico ascensore.

Normative e sicurezza

L'elevatore da interni è la soluzione giusta per appartamenti o piccole palazzine unifamiliari, le sue prestazioni in termini di carico e velocità sono limitate e stabilite dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE. Essendo principalmente pensati per persone con disabilità, hanno dispositivi di sicurezza molto efficaci. Gli elevatori per case e appartamenti devono avere una Dichiarazione di conformità CE e la relativa marchiatura. Ogni ascensore da interni deve poi avere delle precise dotazioni, come quella di un dispositivo automatico che in caso di black-out elettrico riporti la cabina al piano, consentendo di uscirvi.