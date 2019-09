Rinnovare casa con piccoli trucchi e spendendo poco

La casa in cui viviamo esprime chi siamo, perchè il luogo in cui passiamo il nostro tempo libero eracconta di noi, del nostro stile e del nostro gusto.

Con il passare del tempo anche l’ambiente più elegante e curato ha bisogno di un piccolo restauro. Cambiare i mobili, ristrutturare il bagno, comprare elementi d’arredo unici è il sogno fai tutti, ma spesso bisogna fare i conti con il budget.

Non sempre si ha il denaro sufficiente per realizzare tutti gli interventi desiderati. Se nonostante un conto in banca non da re, non vogliamo rinunciare a dare un nuovo look alla casa, ecco alcune idee e consigli per rinnovare casa spendendo poco.

Puntare tutto sulle pareti

Le pareti di casa sono la parte più esposta, l’elemento che può dare carattere o conferire un aspetto disastroso all'appartamento. Con il passare del tempo il bianco tende ad ingrigire, i colori passano di moda o semplicemente i nostri gusti cambiano.

Quindi per dare un nuovo look ai muri, potete affidarvi ad una ditta o semplicemente munirvi di rullo, pennello e tempera e dare libero sfogo alla vostra fantasia.

Le soluzioni sono diverse, non dovete fare altro che scegliere lo stile che vi rispecchia. Potete dipingere una sola parete a contrasto, tinteggiarle dello stesso colore, ma con tonalità differenti o se amate i colori potete optare per una soluzione multicolor, facendo attenzione ad armonizzare le tinte tra di loro.

Se invece amate il bianco, ma volete dare un tocco in più al muro allora potete creare una parete con scritte e frasi realizzate con stencil o adesivi. Oltre a cambiare look alla stanza diventeranno la vostra fonte di ispirazione.

Avete tante cornici, ma non amate le foto? Invece di tenerle chiuse in un cassetto, potete riutilizzarle sulla parete, ancora meglio se hanno colori e forme differenti. Colorate, vintage o classiche possono essere accostate o ridipinte, l’importante è creare una composizione che attiri l‘attenzione sulla parete.

Via libera ai tessuti

Se avete voglia di rinnovare casa, ma non vi va di tinteggiare le pareti? Una soluzione semplice ed economica per abbellire il muro è la tenda.

I tendaggi oltre a costituire una protezione dagli occhi indiscreti dei vicini, riescono a modulare la presenza della luce nella stanza. Aperte o chiuse, ogni volta conferiscono un aspetto del tutto nuovo all’arredamento.

Per realizzare in pieno questi giochi di luce, potere sbizzarrirvi nelle consistenze e nei colori, da quelle trasparenti a quelle scure, dai tessuti leggeri a quelli pesanti, la parola d’ordine è sovrapporre.

Il salotto è la stanza in cui ci si riunisce con la famiglia e si trascorre il proprio tempo libero, per questo è l’ambiente che a lungo andare potrebbe annoiare. Per cambiare gli arredi o il divano si ha bisogno di un budget consistente. Se il nostro conto in banca non ce lo permette, allora possiamo dare un nuovo aspetto alla stanza concentrandoci sui dettagli.

Tra questi i cuscini sono i complementi d’arredo che possono dare un volto del tutto nuovo alla stanza senza spendere molto. Basterà cambiare le fodere dei vecchi cuscini con altre nuove, in coordinato o in contrasto con l’ambiente circostante.

Sentirsi liberi di esprimere il proprio gusto non vuol dire creare un ambiente in cui domina il kitsch, basta scegliere stampe e tinte simili e in un attimo avrete un soggiorno nuovo con una spesa minima.

Se siete bravi con il fai da te e amate cucire, allora potete realizzare le fodere tutte da soli o in compagnia dei vostri cari per avere un elemento nuovo, ma che per voi ha un significato particolare.

Riciclo creativo

Se avete davvero un budget ridotto e siete anche bravi con il bricolage, è arrivato il momento di armarvi di pistola a caldo, stoffe e colla e dare nuova vita agli arredi.

Spesso un mobile, una cassettiera o una lampada anche se ancora intatti e funzionanti, passano di moda e quindi si è tentati di buttarli o regalarli. Per dargli un nuovo aspetto, potete scegliere il riciclo creativo.

Con una spesa minima, potete rinnovare la stanza cambiando il look del divano o della libreria. Se non avete ispirazione potete farvi aiutare dalle riviste specializzate o dai tutorial.

Se oltre ad avere un piccolo budget, non siete bravi con il fai da te, non scoraggiatevi, la soluzione esiste. Quale? Cambiare la disposizione dei mobili.

Spostando il divano, la televisione o il tavolo, riuscirete a dare un nuovo aspetto all’ambiente e puntare su un elemento che da tempo avevate relegato in un angoletto.

Illuminazione

La luce è l’elemento fondamentale all’interno di una stanza. Riesce a creare l’atmosfera giusta o ad illuminare perfettamente una stanza.

Per ottenere un effetto del tutto nuovo, potete semplicemente cambiale l’intensità della lampadina, passando da quella calda a quella fredda se volete un ambiente ben illuminato. Al contrario se preferite la luce soffusa meglio scegliere lampade a luce gialla.

In altri casi potete semplicemente cambiare la posizione della piantana in salotto o della luce da tavolo in camera o nello studio. Concentrando il fascio di luce in un punto diverso dal solito vi sembrerà di stare in una stanza del tutto diversa.

Per un ambiente moderno, ma elegante potete scegliere le luci a led, un’idea è quella di acquistare una catena da disposte attorno ad un vaso con fiori freschi per creare un ambiente raffinato.

Se invece vi piacciono le atmosfere romantiche e le luci soffuse, potete disporre tre o quattro candele profumare in diversi punti della stanza e con un budget minimo avrete una stanza unica e chic.

Prodotti online per rinnovare casa con un budget ridotto

Adesivo murale

Tenda Oscurante

Federe Cuscini

Catena Luminosa

Candele