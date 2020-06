Pulizia garage: è ora di dare una sistemata! Come eliminare il superfluo e custodire quel che resta

Il garage rappresenta un valore aggiunto in una casa dalle piccole dimensioni che per di più si trova in un'area in cui è difficile trovare parcheggio. E' infatti una risorsa importante da sfruttare. Il box auto oltre a mettere al sicuro la macchina o il motorino, può diventare un ripostiglio in cui conservare tutto ciò che non serve, ma che non si vuole buttare. Gli amanti del fai da te, inoltre, possono trasformare il garage in una sala in cui coltivare la loro passione.

Con il passare del tempo si tende ad accumulare oggetti, che immancabilmente si riempiono di polvere tanto che l’ambiente ha un aspetto sporco e disordinato.

Per sfruttarlo al meglio è bene tenerlo pulito e in ordine e l’operazione deve essere fatta almeno due volte l’anno.

Per avere un ambiente funzionale senza sforzo, ecco alcuni consigli.

Eliminare il superfluo

Il decluttering è una tendenza diffusa negli ultimi anni che permette di eliminare il superfluo e avere un ambiente in ordine. Lo stesso può essere fatto all’interno del garage.

La prima cosa da fare è portare fuori la macchina e il motorino così da vere tutto lo spazio a disposizione. A questo punto si deve iniziare a valutare cosa conservare e cosa buttare. Per farlo in modo efficace, meglio domandarsi quando realmente abbiamo utilizzato quell’oggetto, se non è stato usato nell’ultimo anno è arrivato il momento di eliminarlo.

Come pulire i muri e le mensole

Ora che è stato sgomberato, bisogna pulire il garage. In un luogo chiuso e buio con molta probabilità nel corso del tempo si è formata la polvere e le ragnatele, quindi la prima cosa da fare è rimuoverle.

Utilizzando una scopa, meglio se di saggina, bisogna passarla sul soffitto e poi sui muri, dall’alto verso il basso.

Se le pareti sono rivestite di mattonelle o con una vernice lavabile, si possono pulire con un detergente sgrassatore e un panno umido. Lo stesso vale per le mensole.

Come pulire i pavimenti e le serrande

Il pavimento di un garage può sembrare difficile da pulire a causa delle macchie di grasso e olio. In realtà grazie ai rivestimenti con materiali resistenti, hanno bisogno di poca manutenzione e il lavoro diventa meno impegnativo. Ideali in questo ambiente sono i pavimenti in cemento e resina.

Nel caso di chiazze d’olio si possono utilizzare prodotti specifici e sgrassatori. Se si preferisce una soluzione green, si può realizzare un composto formato da 2 litri di acqua calda, 2 bicchieri d’aceto bianco, 1 bicchiere di succo di limone e per dargli un piacevole aroma si possono aggiungere alcune gocce di olio essenziale.

Anche la serranda si può sporcare facilmente a causa della polvere o di macchie di grasso, oltre al solito prodotto sgrassante si può preparare un composto formato da un litro d’acqua e 1 bicchiere di aceto bianco. Una volta sciacquato e rimosso l’eccesso, meglio asciugarlo con un panno in microfibra asciutto.

Come ordinare gli attrezzi

Gli amanti del fai da te hanno molti attrezzi a disposizione, per averli a portata di mano, meglio attrezzare una parete.

La soluzione migliore è installare un pannello in metallo forato, in cui inserire i ganci per appendere il necessario per il bricolage. Sotto il pannello si può sistemare un tavolo in legno su cui realizzare le proprie creazioni.

Inoltre, per evitare che vernici, olio o attrezzi, come trapano e avvitatore, rimangano sparsi, con il rischio di sporcare o di inciampare, si può completare il garage con un armadietto.

Infine, se nel garage sono presenti biciclette e scooter che non si usano spesso, per non farli impolverare, meglio coprirli con un telo.

