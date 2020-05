Nuovo atto vandalico ai danni del negozio Ehhzy: danneggiato il distributore, secondo episodio in poche settimane

Lettori e concittadini, questa settimana il nostro punto vendita in Via G. Capruzzi 130/A è stato nuovamente vittima di un atto vandalico che ha causato notevoli danni al nostro distributore automatico. Purtroppo, è il secondo episodio nel giro di poche settimane. Fortunatamente, questa volta le forze dell’ordine sono riuscite a identificare e fermare uno dei responsabili. La vicenda ci colpisce direttamente in maniera negativa, ma la passione per il nostro lavoro ci da, ancora una volta, la forza per ripristinare i danni subiti e ripartire subito. La nostra priorità rimane quella di offrire, ogni giorno, il meglio del servizio di vendita e la massima professionalità ai nostri clienti. In questo momento difficile per tutti, panico e disperazione possono dilagare più facilmente e trasformarsi in azioni sconsiderate e, addirittura, illegali. Noi di EHHZY vogliamo rispondere a questo folle e ingiusto accanimento con l’amore: l’amore per il nostro lavoro, per il senso civico e per la nostra città. Consapevoli che, insieme, tutti possiamo dare il nostro contributo per provare davvero a cambiare le cose. Ringraziamo le forze dell’ordine per l’impegno e la collaborazione e tutti i nostri clienti per l’affetto dimostratoci. Grazie! EHHZY Store Bari

(foto di repertorio)