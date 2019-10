Fototrappole contro l'abbandono di rifiuti anche a Conversano: sporcaccioni beccati e multati

Le immagini mostrano un automobilista che accosta, probabilmente sotto un ponte, per disfarsi di diversi scatoloni e oggetti trasportati a bordo del suo pick-up. Siamo a Conversano e lo sporcaccione di turno è stato immortalato dalle fototrappole posizionate dalla polizia locale, grazie alle quali l'uomo è stato quindi - insieme ad altri incivili beccati dagli 'occhi elettronici - identificato e sanzionato. Il video è stato pubblicato dal sindaco di Conversano, Pasquale Loiacono, sulla propria pagina Fb: "L’avevamo promesso: saremo determinati e inflessibili nella lotta agli sporcaccioni. - scrive il sindaco - Grazie anche alla collaborazione della Polizia Locale Conversano - Ba continuiamo a combattere e punire incivili e menefreghisti, tutti coloro che non amano la nostra bella Città e ne deturpano il territorio. Videotrappole e sanzioni per arginare la maleducazione: siamo sempre al lavoro per offrire nuovi servizi alla comunità e garantire maggior tutela ambientale".