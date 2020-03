Primo caso di Coronavirus a Monopoli. Il sindaco alla città: "Vi prego, restiamo a casa"

"Poco fa mi hanno contattato le autorità sanitarie che mi hanno comunicato che anche nella nostra città a Monopoli c'è il primo caso di Coronavirus". Così ieri sera il sindaco Angelo Annese ha reso noto alla città del primo paziente positivo al Covid-19, "portato direttamente al Policlinico". Le persone entrate in contatto con il cittadino contagiato sono state contattate. Per loro scatterà il periodo di isolamento fiduciario di 14 giorni. "Restiamo quanto più possibile a casa, prima ci fermiamo prima ripartiamo" l'appello del sindaco. "Abbiamo istituito un numero per chi ha bisogno di farmaci o di spesa, chiamate e potrete avere direttamente le cose a casa. Vi prego, restate quanto più possibile a casa. Dobbiamo essere tutti quanti pioù responsabili"

