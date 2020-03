Furto notturno al supermercato in pieno centro, poche ore dopo il primo colpo tornano nel negozio: beccati e arrestati

Tentano il furto nel supermercato in piena notte, ma dopo il primo colpo tornano sul posto dopo poche ore: così i carabinieri li hanno beccati in flagranza e arrestati. E' avvenuto in via Melo a Bari, dove i militari del Nucleo Radiomobile hanno arrestato due cittadini marocchini di 29 e 26 anni, senza fissa dimora, per furto aggravato in concorso e possesso di attrezzi da scasso.

Il primo intervento dei carabinieri è scattato intorno alle 02.30 di notte, quando una pattuglia del Nucleo Radiomobile, unitamente a personale della Sezione Investigazioni Scientifiche del Reparto Operativo, si reca nell'esercizio commerciale in cui era stata asportata dalle casse una somma di denaro non quantificata. Terminato il sopralluogo, l’esercizio è stato di nuovo regolarmente chiuso.

Successivamente, alle ore 6 circa, a seguito di una segnalazione pervenuta sull’utenza 112, gli stessi militari sono ritornati presso lo stesso esercizio commerciale, sorprendendo all’interno i due marocchini, in possesso della somma di euro 775,80 appena prelevate dalle casse e di vari attrezzi da scasso.

Le immediate indagini, consistite anche nell’acquisizione di filmati video, hanno consentito di ricostruire l’esatta dinamica dell'episodio e riconoscere, quali autori anche del primo furto i due stranieri, i quali, non essendo riusciti a portare a termine l’azione delittuosa nella prima fase, ci hanno riprovato poco dopo. La somma di denaro è stata restituita all’avente diritto, gli attrezzi da scasso sottoposti a sequestro.

Gli arrestati, su ordine della competente A.G., sono stati tradotti presso la locale Casa Circondariale e giudicati con rito direttissimo sono stati condannati ad anni 2 e mesi 8 di reclusione con riaccompagnamento in carcere.