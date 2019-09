VIDEO | Il furto con chiavi clonate, poi la consegna ai ricettatori: così agiva la banda

Quattordici persone coinvolte nel blitz dei carabinieri di Trani, tutte residenti tra Bari e Molfetta. La banda era in grado di riprodurre le chiavi degli appartamenti da svaligiare attraverso una foto (a realizzare le copie era un sodale, titolare di un negozio specializzato a Bari): così i ladri 'fantasma' potevano intervenire senza segni di effrazione. Il colpo era generalmente seguito dalla consegna della refurtiva al ricettatore, che avveniva in auto. I movimenti della banda e i ruoli dei diversi presunti componenti sono stati ricostruiti anche grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza nei pressi degli appartamenti in cui erano stati consumati i furti