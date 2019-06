Il guard rail sfondato durante l'assalto, il furgone abbandonato in campagna. Sono le immagini girate dalla Polizia stradale dopo la rapina da film avvenuta in mattinata sulla A14 ai danni di un furgone portavalori tra Bari e Acquaviva. Ancora in fuga il commando armato con il bottino della rapina di circa 100mila euro.