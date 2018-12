VIDEO | La manovra 'impossibile' del tir: camion rimane bloccato sotto il ponte di via Quintino Sella

Circa un'ora di disagi, questa mattina, per gli automobilisti nel centro di Bari, a causa di un tir rimasto bloccato all'altezza di via Quintino Sella, sotto il ponte della ferrovia. Una situazione incresciosa che, in brevissimo tempo, ha provocato l'imbottigliamento del traffico in una zona tra le più frequentate della città, che connette il centro con l'estramurale Capruzzi. Dopo comprensibili momenti di difficoltà, durati un'infinità per gli automobilisti (decisamente innervositi), il Tir è stato sbloccato, 'stappando' così il blocco della circolazione.