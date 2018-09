VIDEO | Chiusura dei negozi la domenica, la proposta divide i baresi: "Giusto concedere il riposo"; "Siamo indietro nel commercio"

Una platea divisa quasi equamente tra chi non vuole rinunciare alla comodità del negozio aperto la domenica mattina e chi si pone dalla parte dei lavoratori che vorrebbero passare le festività con i propri cari. Abbiamo chiesto ai baresi cosa ne pensano dell'annuncio del vicepremier Luigi Di Maio sul blocco della liberalizzazione per le chiusure degli esercizi commerciali le domeniche e in alcuni festivi. Ecco cosa ci hanno risposto.