13^ passeggiata a 6zampe - natura, cinofilia, benessere e beneficenza

A grandissima richiesta, siamo lieti di annunciarvi un'altra data della nostra fantastica Passeggiata a 6zampe, giunta alla sua 13^edizione.

Domenica 24 Novembre 2019, dalle ore 09 alle ore 13 si svolgerà una Passeggiata Educativa a 6zampe, organizzata da Danilo Spagnulo - Educatore Cinofilo CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale - primo ente riconosciuto dal CONI) e la sua 4zampe che passione, in collaborazione con la Dr.ssa Loredana Caporusso (Psicologa e Psicoterapeuta) e L’ingegnere Valentina Caporusso (ingegnere ambientale e del territorio) che con la loro presenza condivideranno insieme a tutti i partecipanti nozioni e riflessioni su svariate tematiche relative a psicologia, ambiente e territorio ed educazione cinofila.

La passeggiata, nata con l’intento di stare assieme, scoprire il territorio, osservare la natura, incrementare il benessere psicofisico, rafforzare la relazione con il proprio cane, il tutto in compagnia dei nostri amici pelosetti, si svolgerà nella splendida cornice della murgia cassanese.

Si avrà pertanto la possibilità di riscopre insieme il piacere di passeggiare in natura incrementando il benessere psico-fisico e di consolidare e implementare la relazione ed il legame con il nostro amico a 4zampe attraverso percorsi naturalistici singolari e sempre differenti, studiati e selezionati nel dettaglio grazie alla collaborazione amichevole di Trekking Cassano.



L’evento è aperto a tutti, anche per chi volesse partecipare senza cane.



PER POTER PARTECIPARE È NECESSARIO VERSARE UN PICCOLO CONTRIBUTO DI SOLI 10 EURO A PERSONA

(CANI E BAMBINI FINO A 10 ANNI PARTECIPANO GRATUITAMENTE).



E' gradita e necessaria gentile prenotazione

Ma affrettati i POSTI SONO LIMITATI



Durante la passeggiata sarà incluso per tutti i partecipanti un coffee break, offerto dallo staff di 4zampe che passione: Cinofilia&Educazione, ed inoltre dei simpatici gadgets messi a disposizione dai nostri partners mister dog show room, Zoo Pet World e Wonderland.



PARTE DEL RICAVATO SARA’ DEVOLUTO IN BENEFICENZA A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA LOTTA AL NEUROBLASTOMA O.N.L.U.S.



L'Educatore Cinofilo Danilo Spagnulo consiglia:

- abbigliamento e scarpe comode

- sacchetti per deiezioni

- guinzaglio e museruola al seguito (come previsto dall’Ordinanza Martini del marzo 2009 articolo 1, comma 3)

- tanta tanta acqua per i nostri amici pelosetti.



Prenota il tuo posto in passeggiata.

Evento a numero chiuso.



Per info e prenotazioni:

CELL. 3492634715 Educatore Cinofilo Csen - DANILO SPAGNULO

CELL. 3288597436 Psicologa e Psicoterapueta - DR.SSA LOREDANA CAPORUSSO

CELL. 3337125285 Ingegnere Ambientale - ING. VALENTINA CAPORUSSO



Partner dell'evento:

mister dog show room

Zoo Pet World

Wonderland

MR WOLF

AmicidallaaallaZampa

SPRAR Cassano

Grafio GraficaStampa

Creative S.C.

Trekking Cassano