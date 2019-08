Notte di Ferragosto the musk - golden night al Trappeto lido di Capitolo

Nella notte di Ferragosto si rinnova l'appuntamento con il grande divertimento del TRAPPETO LIDO. Quest'estate il tema scelto è la maschera, il colore il giallo oro. Indossa i colori della festa, alle mascherine abbiamo già pensato noi. Per una notte magica pensa solo a divertiti!!!



FORMULA CENA SPETTACOLO CON GIANNI CIARDO €40,00 A PERSONA BEVANDE ESCLUSE SOLO SU PRENOTAZIONE



FORMULA LOUNGE PRIVE' € 25,00 EURO A PERSONA IN CONSUMAZIONI (BOTTIGLIE A SCELTA)



FORMULA BALLO DI FERRAGOSTO € 15,00 INCLUSO DRINK ALCOLICO



DA MEZZANOTTE ALL'ALBA: HOUSE MUSIC - ITALIAN A - REVIVAL - REGGAETTON.



- ingresso in lista nominale (es. ROSSI x 10) da comunicare al 3282677160



Per info e prenotazioni chiama il seguente numero: 3282677160



