"14^ giornata nazionale del Naso Rosso -VIP Bari"

Anche quest’anno, il 13 Maggio 2018 per la 14° volta i clown Volontari delle Associazioni appartenenti alla Federazione VIP VIVIAMOINPOSITIVO Italia Onlus, scenderanno in 57 piazze italiane per promuovere la Missione della Gioia con stand, spettacoli, intrattenimenti, tanta allegria e colore, ma anche per raccogliere fondi per i progetti della Federazione ViviamoInPositivo.

L’appuntamento con la 14° GIORNATA DEL NASO ROSSO® a Bari è in Piazza Ferrarese dalle ore 9:30 circa alle ore 20:00.

I clown di Viviamo In Positivo Bari Onlus “I colori del sud” vi aspettano!!!

In questa giornata ci troverete alle prese con balli, truccheremo i vostri bambini, vi regaleremo un sorriso ma soprattutto ce ne regalerete tanti voi, coinvolti in una delle nostre gags o in una foto buffissima. Lo spirito clown è questo: un donarsi reciprocamente. Un donare comprensione, vicinanza, divisione delle difficoltà in un modo un po' diverso dal solito: un camice colorato, un naso rosso, occhiali e vestiti colorati, la magia delle bolle di sapone, che per qualche istante fanno sparire grigie corsie di ospedali, disagio, paure e difficoltà per tirare fuori la gioia del bambino che abita i cuori di tutti noi.

Tutte le piazze interessate dalla GNR saranno pubblicate sul sito www.giornatadelnasorosso.it



Inoltre, in occasione della "14° G.N.R. - Giornata nazionale del Naso Rosso" (unico evento di autofinanziamento di tutte le Associazioni VIP) abbiamo organizzato la nostra prima "Lotteria del Naso Rosso", concorso a premi il cui ricavato sarà interamente devoluto alla Federazione VIP ITALIA Onlus, per finanziare:

•La FORMAZIONE dei claun-soci;

•Le MISSIONI, in Italia ed all'estero, che da anni vengono portate avanti;

•Il GIORNALINO di VIP Italia, periodico distribuito nelle strutture in cui prestiamo servizio.

•E da quest'anno i PROGETTI con le SCUOLE

Sarà possibile partecipare alla "Lotteria del Naso Rosso 2018" acquistando i biglietti, del costo di 1€, esclusivamente dai nostri soci incaricati alla distribuzione.

L'estrazione averrà il giorno 20 Maggio 2018, presso il gazebo dell'Associazione che sarà collocato in Piazza Diaz a Bari, dalle ore 9,00 alle 13,00. Regolamento, premi della lotteria e i numeri identificativi delle matrici vincitrici estratte sono e saranno, dal giorno seguente all'estrazione., consultabili sul sito dell'associazione.





Evento Facebook della GNR2018: https://www.facebook.com/events/1514339502022779/

Regolamento e premi della Lotteria: http://www.clownterapia-bari.org/lotteria-del-naso-rosso-2018/

Pagina Facebook dell'associazione: https://www.facebook.com/vipbarionlusicoloridelsud/