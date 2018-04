A Rutigliano la 17^ Giornata del Volo degli Aquiloni: "Fai volare il tuo sorriso"

L’Oratorio A.N.S.P.I. Mons. Di Donna di Rutigliano, in collaborazione con il Comitato Pro Annunziata e il Patrocinio del Comune di Rutigliano organizza la XVII Giornata di Volo degli Aquiloni: “FAI VOLARE IL TUO SORRISO”.

L’appuntamento è la conclusione di un progetto che si svolge tutti gli anni nel mese di Aprile in Oratorio con la costruzione di aquiloni a cura dell’equipe animatori e del maestro Trifone Altieri. I laboratori puntano a valorizzare alleanze educative tra territorio e associazione; mettendo al centro la figura della famiglia, trasmettendo alle nuove generazioni antichi “hobby” e giochi del passato ad essi sconosciuti.

Invitiamo quindi tutti Martedi 1 Maggio 2018 presso la Chiesa dell’Annunziata, in contrada Lama San Giorgio per far volare i nostri sorrisi e vivere una giornata tra la natura, la condivisione e la passione per lo sport!.

La giornata sarà cosi strutturata:

ore 10.00: Prove libere di volo degli aquiloni

ore 11.00: Celebrazione della S. Messa nella Chiesa dell’Annunziata

ore 12.00: Laboratori di costruzione degli aquiloni

ore 16.00: Apertura iscrizioni e inizio torneo

ore 18.00: Premiazione gara e estrazione biglietti

Verranno premiati:

– L’aquilone più alto in volo

– L’aquilone amatoriale più bello e caratteristico

– L’aquilone più ballerino

– La coppia di aquilonisti più collaborativi

A tutti i partecipanti sarà consegnata una medaglia con attestato di partecipazione.

Ampia area per fare picnic all’aperto, nel rispetto della natura che ci ospita.

Punto di distribuzione di bevande e snack dolci e salati