19th hour in music: Paola Arnesano e Vince Abbracciante

Antonio Carlos Jobim diceva che " la tristezza e la nostalgia hanno la stessa dignità della felicità, perché condividono la stessa bellezza".

La musica popolare brasiliana ( o MPB) dall'inizio del XX secolo ad oggi e' intrisa di questi sentimenti e stati d'animo quasi viscerali che ne caratterizzano il popolo: dalla "tristeza" alla "felicitade", dalla "saudade" ( nostalgia ) allo "choro" (pianto). Priva di rabbia o voglia di ribellione, racconta più spesso lo struggimento per la terra, la natura, la storia, con grande poesia, uso di luoghi comuni, ironia e molto divertimento.

Il canto eclettico di Paola Arnesano si sposa a tutto questo, accompagnato dalla maestria del fisarmonicista Vince Abbracciante, che ricorda la fisarmonica come lo strumento storico della musica popolare brasiliana. Attraverso contaminazioni personali che non alterano la dignità dello stile raccontano "o choro", "o baiao", " o samba", "a bossanova ", da Pixinguinha a Gonzaga, da Sivuca a Gismonti, da Barroso a Buarque.

Eccoci alla volata finale (ultimi 3 concerti) di questa straordinaria rassegna, iniziata nel mese di gennaio 2018, con un concerto straordinario di due artisti eccezionali:

PAOLA ARNESANO - voce

VINCE ABBRACCIANTE - fisarmonica



Al termine del concerto, come sempre, vi sarà una piccola degustazione con prodotti locali e vini offerti dalla "Cantina CANNITO" di Grumo Appula (BA).



