2^ Edizione di Babbobike con arrivo di Babbo Natale in slitta

Pronte le bici per la 2^ edizione della Babbobike: partenza alle ore 17.00 da piazza Santa Maria del Campo a Ceglie. Passeggiata in bici con grandi e piccoli alla riscoperta dell'antica storia del nostro centro risalente all'epoca dei peuceti. All'arrivo in piazza verso le 19:30 vi attende San Nicola il quale raccogliera' le letterine dei piu' piccoli e alle 20:30 per la gioia di tutti, l'arrivo di Babbo Natale con la sua bella slitta il quale fara' dono di piccoli regali ai piu' piccoli presenti in piazza.

Si continuera' la serata tra musiche natalizie e bancarelle.

La partecipazione e' libera ed i partecipanti dovranno essere in possesso di una bici. Sara' gradita la partecipazione con abito o solo cappello da babbo natale.

L'8 dicembre e' alle porte,.preparatevi e non mancate!.Appuntamento con abito o cappello da Babbo Natale



Evento organizzato dal comitato promotore formato dal gruppo facebook amici del social club, dalla cooperativa sociale onlus Nodiss, dalla confraternita Maria Santissima di Buterrito e San Giuseppe, dall'associazione culturale Kailia e dall'associazione culturale Bari per prima, Tutte di Bari - Ceglie del Campo.



INFO: Gaetano 3290536098 - Giuseppe 3280209746