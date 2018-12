Special christmas - Jazz Trio a Mola di Bari

Che Natale sarebbe senza Jingle Bells? Una chiusura di programma coi controfiocchi per il White Christmas di VisitMoladiBari: il 23 dicembre alle 21.00 sul grande palco di Piazza XX Settembre un fantastico Jazz concert natalizio!



Le armonie del pianoforte di Andrea Gargiulo faranno da red carpet ai duetti sonori di Mino Lacirignola e Cristina Lacirignola per un entusiasmante programma di Natale rivisitato in chiave jazz!

Le acrobazie vocali e le note acide della tromba danzeranno sul ritmo sincopato del pianoforte: melodie tradizionali e armonie sorprendenti per un Natale unico!



VisitMoladiBari, la Puglia non è mai stata così bella!