27ª edizione di Bari Hi-End

Per il 03 e 04 Novembre 2018 è tutto pronto! Vi aspettiamo al The Nicolaus Hotel di Bari per la 27^ edizione del Bari Hi-End.



Anche quest’anno non vediamo l’ora di condividere con Voi quanto di meglio offre oggi la tecnologia del suono. Insieme agli esperti del settore potremo condividere spazi di riflessione e sperimentazione tra esposizioni, laboratori esperienziali, seminari e musica dal vivo.



Non mancate!

INGRESSO GRATUITO dalle ore 9:30 alle ore 21:00



Web Site >> www.barihiend.it

E-mail >> info@barihiend.it