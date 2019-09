A Teatro Palazzo lo spettacolo dell'attore Alessio Boni e il cantautore Omar Pedrini

Il 1 novembre alle ore 21 il Teatro Palazzo ospiterà "66/67", spettacolo nato dal sodalizio tra l'attore Alessio Boni e il cantautore Omar Pedrini.

Un viaggio attraverso canzoni leggendarie diventate colonna sonora delle nostre vite, da John Lennon a Lou Reed, dai Pink Floyd a Simon & Garfunkel, da David Bowie a Bob Marley.

La voce di Alessio Boni per guidare il pubblico alla scoperta dei testi di questi capolavori, spesso poco conosciuti perché in inglese e il carisma di Omar Pedrini, supportato da una band di grande potenza, per gustarli nella loro versione originale.

