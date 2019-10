A cena con...Tany e Barbaro - dj set

Sabato 26 ottobre cena spettacolo e dj set, come ogni sabato si sa quando inizia ma non si sa quando finisce, una serata dal divertimento assicurato, durante la cena Tany e Barbaro con la loro musica riscalderanno la serata per lasciare posto ai mitici Enzo Di Giulio, Lilly e Gianni De Tullio. In collaborazione con gli amici di Boffola, Milella, Pascazio sarà un evento unico e da non perdere. Modalità di accesso dalle 21,30:

- Cena spettacolo (antipasto impiattato + primo piatto + dolce + bevanda) € 20 incluso ingresso in discoteca

- Apericena (Ingresso + 2 assaggini di primo + drink) € 13

- Discoclub (Ingresso + drink) € 10



Divanetti prenotabili salvo esaurimento: con 1 kit di vodka o 3 prosecchi, 5 ingressi € 100.

LA SERATA IDEALE PER FESTEGGIARE IL TUO EVENTO NELL’EVENTO Prenotazione cena e apericena obbligatoria - Si accede esclusivamente in lista:



12.03 City Club - tel. 348.8791734