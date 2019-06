“A libri aperti nel parco”, la rassegna estiva di attività ludiche, educative e culturali per minori e famiglie

Dal 20 giugno fino al 7 settembre torna A libri aperti nel parco, la prima iniziativa estiva promossa dall’assessorato al Welfare nella Biblioteca dei Ragazzi[e], gestita dalla cooperativa Progetto Città, che ha visto la partecipazione nell’estate 2018 di oltre 8000 cittadini tra adulti, minori e anziani.

La manifestazione nasce per favorire e agevolare i tempi di vita familiare e promuovere occasioni di protagonismo attivo dei cittadini finalizzate alla socialità, al confronto, all’utilizzo creativo e positivo del tempo libero anche in chiave di incontro e scambio intergenerazionale.

Il programma di “A libri aperti nel Parco” propone molteplici appuntamenti con cadenza settimanale. Dal lunedì al sabato, dalle ore 17 alle 20, saranno attive Little Free Library booksharing con il libero scambio di libri, la Ludoteca con giochi da tavolo e tornei, Asso, jolly e pinella con i tornei ludici di carte. Il lunedì e giovedì, alle ore 17.30, Alberi parlanti presenta letture animate di libri e albi illustrati per bambine/i, ragazze e ragazzi e famiglie; il martedì e il venerdì, alle ore 17.30,Facciamo che ero…” prevede il racconto di fiabe classiche e reinventate con finali a sorpresa, mentre il mercoledì, alle ore 17.30, appuntamento con Atelier al Parco, il laboratorio artistico-creativo che parte dalle opere letterarie e figurative dei grandi autori/trici e illustratori/trici di letteratura per ragazzi/e, bambine/i e famiglie. Il martedì e il giovedì, invece,Ortobimbo/a con attività di cura e condivisione dei prodotti dell’orto estivo con bambine/i e famiglie, e il mercoledì e il venerdì, dalle ore 18 alle 19.30, appuntamento con Balliamo? danza latina e balli di gruppo per anziani, famiglie, ragazzi/e.

Le attività di A libri aperti nel Parco prevedono anche eventi realizzati in collaborazione con #Barisocialbook, la rete cittadina di promozione della lettura come volano di inclusione sociale promossa dall’assessorato al Welfare. Questa sera, infatti, per festeggiare il solstizio d’estate, apertura straordinaria dalle ore20 alle 23 con l’evento nazionale Letti di Notte - la notte del libro e della lettura: letture ad alta voce e musicali per bambini/e e famiglie al lume di candela, sotto gli alberi nel giardino della Biblioteca nel parco 2 Giugno; giovedì 28 giugno evento rivolto agli adulti con l’anteprima di presentazione del libro Ho scelto le parole. Genitori, dolori, rivoluzioni, di Alessandra Erriquez (ed. Lameridiana), e la prof.ssa Antonia Chiara Scardicchio che dialogherà con l’autrice.

Anche a luglio sono previsti due eventi a rilevanza nazionale: il primo il 12, con Flash book: letture a ciel sereno, letture ad alta voce su una bibliografia nazionale che coinvolgeranno, in una staffetta di storie, anche i lettori volontari del progetto Nati per Leggere. Mentre il 27 luglio è previsto Band al parco: concerto live, con l’esibizione di band di adolescenti a partire dalle ore 20.

Il gran finale di “A libri aperti nel Parco” si terrà nei giorni 6 e 7 settembre con il Teatro al parco, l’ormai tradizionale rassegna di spettacoli di teatro d’animazione e festa finale danzante di sabato 8 settembre.

Di seguito il programma completo:

Alberi parlanti

Letture animate di libri e albi illustrati

Lunedì e venerdì ore 17.30

Teatriamo insieme

Laboratorio teatrale

Martedì ore 17.30

Little Free Library

Booksharing e scambio di libri

da Lunedì a sabato dalle ore 16.30 alle 20

Atelier al parco

Atelier artistico per bambine/i e famiglie

Lunedì e giovedì ore 18.30

Ludoteca al parco

prestito giochi da tavolo, tornei a squadre

da lunedì a sabato dalle ore 16.30 alle 20

Yoga

Yoga per bambine e bambini

Giovedì ore 18.00-19.30

Ortobimbo/a

Cura e condivisione dell’orto estivo

Mercoledì ore 18.30

Mercatino del baratto

per scambiare giocattoli, figurine, etc…

Sabato dalle ore 18 alle 20

Asso, jolly e pinella

Tornei ludici di giochi di carte

Da lunedì a sabato dalle ore 16.30 alle 20

Balliamo?

DANZA LATINA E BALLI DI GRUPPO

Mercoledì e venerdì ore 18.00-19.30

Band al parco: concerto live con band di adolescenti

27 giugno ore 20

Teatro al parco rassegna teatrale per ragazzi/e, famiglie

6 - 7 settembre ore 18.30

Info e contatti: tel. 080.9262102 FB bibliotecadeiragazzi e email biblioteca@progettocitta.org; www.progettocitta.org