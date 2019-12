“A magic Christmas symphony 2.0”, i concerti natalizi dell’Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana

Prende il via venerdì 20 dicembre, alle ore 20.00, nella Parrocchia del Salvatore di Bari - Loseto (Via Raffaele Perrone), il cartellone natalizio dell’Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana dal titolo “A magic Christmas symphony 2.0” che farà tappa in diversi Comuni dell’area metropolitana. Sette tappe per sette concerti diretti dal maestro Cettina Donato e con la partecipazione dei cantanti Luciana Negroponte, Savio Vurchio e Giuseppe Delre e del Coro Jubilee Gospel Singers.

Il programma prevede l’esecuzione delle più celebri melodie ispirate al tema natalizio come Jingle, Feliz Navidad, How I Got Over, Silent Night, Sleigh Ride, I Believe, Santa Claus Is Coming to town, halleluja, Let It Snow e White Christmas per finire con la celebre I still haven't found what I'm looking for degli U2, Have Yourself a Little Merry Christmas di Hugh Martin e Ralph Blane,

Happy Christmas (War is over) scritta da John Lennon e Yoko Ono ed infine il celeberrimo Oh Happy Day degli Edwin Hawkins Singers.

Dopo Bari, la rassegna “A magic Christmas symphony 2.0” farà tappa:

domenica 22 dicembre, alle ore 20.30, nel Palazzetto dello sport a Sammichele di Bari;

lunedì 23 dicembre, alle ore 20.00, nel Museo dei ragazzi a Noci;

venerdì 27 dicembre, alle ore 20.00, nella Parrocchia San Domenico a Ruvo di Puglia;

sabato 28 dicembre, alle ore 20.00, nella Chiesa di San Domenico a Giovinazzo;

domenica 29 dicembre, alle ore 20.00, nella Chiesa Maria Stella a Conversano;

lunedì 30 dicembre, alle ore 20.00, nella Chiesa San Carlo Borromeo a Bari.

Tutti i concerti sono ad ingresso libero.