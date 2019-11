Secondo appuntamento per "A Maglie Larghe", in scena "Yellow Limbo" di Alessandra Gaeta

Dopo il successo riscosso presso il Th!nk P!nk Festival di Milano, dove ha presentato il suo lavoro “Yellow Limbo”, la danzatrice pugliese, Alessandra Gaeta, è pronta ad una replica ‘in casa’. Domenica 24 novembre, infatti, in occasione del secondo appuntamento della rassegna di arti performative “A Maglie Larghe”, diretta dalla stessa Gaeta e organizzata da Factor Hill, “Yellow Limbo” andrà in scena a Rigenera (Lab. Urbano di Palo del Colle) alle 21:00.

Per l’occasione è prevista la presenza dell’associazione FACELIA con il suo preziosissimo progetto “DON’T BEE SCARED- stai senzAPEnsieri”, che discuterà insieme ad Alessandra Gaeta del ‘Mondo delle api’, protagonista anche della sua performance. Un primo confronto pubblico tra apicoltori e danzatori che avrà luogo in un incontro moderato dalla giornalista Anna Puricella. Si tratta della seconda performance in programma per l’edizione 2019 della rassegna “A Maglie Larghe”, inauguratasi, far gli applausi del pubblico, lo scorso 15 novembre con Natalie Wagner. Un’ospite internazionale giunta in Puglia grazie alla collaborazione con il Network Internazionale Danza Puglia di Ezio Schiavulli, nonché al suo progetto Permanenza Arrtistica.

La coreografa e danzatrice svizzera ha presentato “Human Design”, un lavoro interattivo che ha coinvolto gli spettatori attraverso l’utilizzo di sensori applicati all’orecchio e collegati ad un app per cellulare. La Wagner sta infatti conducendo una ricerca finalizzata ad individuare le reazioni del corpo umano agli stimoli che provengono da due danzatrici in scena, Rika Yotsumoto e Anja Neukomm.

Api in geometriche direzioni, vibrazioni, passaggi di stadio, dalla costruzione alla perdizione, al desiderio mai esplorato fino in fondo. Api così vicine agli esseri umani, perché comune è il volo controvento. Sono loro le protagoniste di “Yellow Limbo”, una produzione Factor Hill, firmata da Alessandra Gaeta. < >.

Con queste parole l’autrice di “Yellow Limbo” descrive il senso del suo lavoro, nel quale è affiancata da altre due danzatrici, Betti Rollo e Lucia Pennacchia. L’approdo di “Yellow Limbo”, letteralmente ‘sull’orlo’, a Milano è per la coreografa pugliese < >.

Alessandra Gaeta è danzatrice, performer, autrice pugliese. Fondatrice del Collettivo artistico Factor Hill di Palo del Colle (BA). Direttrice artistica della rassegna di Performing Arts ‘A Maglie Larghe’ con sede principale a RIGENERA Laboratorio Urbano di Palo del Colle in provincia di Bari. La sua formazione la vede completare la Scuola Paolo Grassi di Milano, vincere una borsa di studio per l’ADF presso la DUKE UNIVERSITY del North Carolina (USA) ottenere la certificazione in Pedagogia del movimento a Roma. Ha danzato nella compagnia americana Archipelago Theater diretta da Ellen Hemphill. Danza come interprete per la compagnia Sonenalé e con/per diversi autori pugliesi tra cui Angelo Petracca e Alessia Lovreglio. E’ autrice di ‘Twin3’ (2012)- ‘Dita di Miele’ (2016), ‘Yellow Limbo’ (2019), co-autrice di ‘Zona3’ (2017) insieme al gruppo VGA composto da Claudia Gesmundo e Alessia Lovreglio.

Per tutti gli spettacoli della rassegna “A Maglie Larghe”, sarà possibile acquistare i biglietti dei singoli appuntamenti al costo di 8 euro (con un ridotto di 7 euro per addetti ai lavori ed allievi delle scuole di danza e teatro) o l’abbonamento all’intera rassegna pari a 28 euro. L’ingresso è gratuito per i bambini fino a 6 anni. Per prenotazioni è possibile rivolgersi alla mail factorhill.fh@gmail.com oppure ai numeri 3385905769 – 3338749396. I biglietti sono acquistabili presso il Bookshop del Lab. Urbano Rigenera (Viale delle Resistenza, Palo del Colle) il giovedì e venerdì dalle 19:00 alle 20:30.

Programma

“A Maglie Larghe” – Rassegna di Arti Performative

NOVEMBRE:

(11-14nov #PERMANENZaRTISTICA) - 15 novembre HUMAN DESIGN - Natalie Wagner ( * NPDP diretto da Ezio Schiavulli) - ore 19:30, Lab Urbano Rigenera, Palo del Colle

(22-23 novembre workshop con allieve scuole di danza) - 24 novembre YELLOW LIMBO - Alessandra Gaeta - ore 21:00, Lab Urbano Rigenera - Palo del Colle

DICEMBRE:

· 15 dicembre TUTINA E IL CERVO – Qualibò - ore 18:00, Lab Urbano Rigenera, Palo del Colle

GENNAIO:

· (10-11 workshop con allieve scuole di danza) - 12 gennaio PINK ELEPHANT - SIRO GUGLIELMI - ore 21:00, Lab Urbano Rigenera, Palo del Colle

· (24-25 workshop con allieve scuole di danza) - 26 gennaio HOME 2.0 – Chiara Zilli - ore 21:00, Lab Urbano Rigenera, Palo del Colle