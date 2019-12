About Blank live al Macello di Putignano

Giovedì 2 gennaio al Macello di Putignano, il concerto alternative soul del putignanese About Blank

About Blank in concerto

(alternative soul - ambient / Putignano)



Il progetto alternativo del putignanese Gabriele Dalena, che spazia dal cantautorato di ispirazione soul a sonorità ambient ed elettroniche.

Ad agosto ci ha emozionati sul palco di SPARKS Festival!

Questo è About Blank. Un dialogo sincero e riflessivo con se stessi.







INGRESSO GRATUITO



h.23.00 | music selection by CBD_solo su Radio JP



Quadro sarà aperto per la cena (prenotazioni 351.5222939)







IL MACELLO

Laboratorio Urbano di Putignano

Via S. Caterina da Siena

info@imakeweb.it - 0804054878



