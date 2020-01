Un’anteprima de L’Acqua in Testa Music Festival con Masta Ace e Marco Polo all'Officina degli Esordi

Anteprima speciale quella che segna il ritorno della XV edizione de L’Acqua in Testa music festival. Il 28 gennaio 2020 Masta Ace e Marco Polo, due degli artisti più rappresentativi della storia dell’Hip Hop, presenteranno il loro nuovo album “A Breukelen Story” all’Officina degli Esordi di Bari. Uno show che si classifica già come uno degli eventi più importanti di quest’anno in Puglia, dal punto di vista musicale e culturale. Questo primo appuntamento è realizzato in collaborazione con Hip Hopera Foundation e i biglietti sono disponibili tramite l’app DICE.



Masta Ace è un mc e rapper statunitense di Brooklyn, membro della leggendaria Juice crew. Marco Polo è un producer canadese di origini italiane che ha scritto alcune delle pagine più importanti dell’ultimo decennio, relativamente alla musica Hip Hop. I due hanno collaborato alla stesura di un album come “A Breukelen Story” che mantiene viva la tradizione del suono classico di New York City e di Brooklyn in particolare, attualizzandone la storia e le storie che prendono vita attraverso i testi accorati e dai toni profondi.

L’evento vedrà la partecipazione di Giovanni “Giuan” Petruzzelli, mc e dj selecta barese, proveniente dal collettivo internazionale “Hip Hopera Foundation”, il quale curerà l’open act con una selezione musicale dedicata alla Cultura Hip Hop e ai suoi artisti più rappresentativi.



Siamo solo all'inizio di un’edizione che vedrà nomi importanti esibirsi nei teatri, club e locali di Bari e provincia. Prossimamente verrà comunicato il cartellone completo della rassegna.



L’Acqua in Testa Music Festival XV Edizione è un evento organizzato in collaborazione con Regione Puglia – Puglia Promozione - Distretto Puglia Creativa - Officina degli Esordi.

Networking: Liceo Scacchi di Bari - Rec n’ Play - Essere Perfetto Music Contest - Casa delle Arti di Conversano - Spine Bookstore.

INFO info@acquaintesta.it - http://acquaintesta.it - facebook.com/acquaintesta

Martedì 28 gennaio 2020

Officina degli Esordi, via F. Crispi n. 5, 70123 Bari (BA)

Inizio ore 20:00

Biglietto: 15,00 euro

Prevendita disponibile su Dice

Infoline: +39 393 9639865