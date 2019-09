A Casamassima l'incontro “SM: sensibilizzazione e confronto”, come affrontare la Sclerosi Multipla

Il 13 settembre 2019, dalle 17 alle 19, presso la sede dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Casamassima, in via Roma c/o Palazzo Monacelle, si terrà l’incontro “SM: sensibilizzazione e confronto”, organizzato dalla Sezione Provinciale AISM di Bari con la collaborazione dell’ANC di Casamassima. Durante questa iniziativa sono previste diverse attività, tra cui: Informaism, con il vice presidente dell’Associazione Michele De Cesare, la segretaria Chiara Smaldino, il presidente Dammicco dell’Associazione Nazionale Carabinieri, che daranno informazioni sui diversi temi legati all’Associazione e alla sclerosi multipla; Testimonianze di chi ogni giorno deve affrontare le sfide della sclerosi multipla; Senti come mi sento: I sintomi, un momento per coinvolgere chi non ha la SM a capire i sintomi visibili e invisibili, per conosciamoli “provandoli”.

Per informazioni Sezione Provinciale AISM Bari Tel. 080 5564778 Email: aismbari@aism.it