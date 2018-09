Al Pala San Pio la quarta edizione del torneo “Lo sport è vita" - Europa volley's cup

Domenica 30 settembre, presso il Palazzetto dello Sport del quartiere San Pio, si terrà la quarta edizione del torneo “Lo sport è vita – Europa Volley’s Cup”.



Una giornata dedicata allo sport, in particolar modo alla pallavolo, durante la quale l’associazione Europa, presente dal 1989 sul territorio del V municipio, intende promuovere le attività ludico sportive con il fine di sensibilizzare – soprattutto i cittadini del quartiere - a questo sport, dimostrando che partecipare è importante e che lo sport, qualsiasi esso sia, può cambiare radicalmente, in meglio, la vita di una persona.



L’appuntamento è diviso in due step: dalle ore 10 alle ore 13 si terrà l’open day in cui bambini e adulti dai 5 ai 99 anni potranno mettersi alla prova sotto la guida dei coach Rosa Ricci, Simona Emilio e Marino Annese, mentre dalle ore 16.30 in poi si terrà il torneo triangolare che vedrà scendere in campo il Primadonna Bari Volley – squadra iscritta al campionato di Serie C nazionale femminile dell’associazione Europa – la Brio Lingerie Cerignola e il Magik Volley Copertino - entrambe di Serie B2.



Il momento sarà anche occasione per presentare ufficialmente la rosa dei nomi che compongono la squadra e il team dell’ASD EUROPA – Primadonna Bari Volley.



L’ASD Europa invita tutta la cittadinanza, l’ingresso è assolutamente libero.