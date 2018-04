Al Piccolo Cinema di Santo Spirito la proiezione del film "Tutto quello che vuoi con tavola rotonda"

La rapidità dei processi di cambiamento e trasformazione è la cifra caratterizzante della società contemporanea, ma questa frequenza di mutamenti e combinazioni non fa che generare un contesto socio-culturale sorprendentemente fluido e instabile. Le nuove generazioni, che affondano le loro radici proprio in questo sistema dinamico, vivono la propria condizione in un mondo nettamente diverso da quello delle generazioni dei propri genitori ed educatori. Si modificano anche desideri, bisogni, sensibilità e forme relazionali. I vecchi approcci non funzionano più e l’esperienza trasmessa dalle generazioni precedenti diventa rapidamente obsoleta.

È proprio su questo bisogno di ridefinizione di un dialogo e costruzione di strumenti pastorali efficaci che «la Chiesa deve mettersi in ascolto della voce, della sensibilità, della fede e anche dei dubbi e delle critiche dei giovani: dobbiamo ascoltare i giovani» esorta il Santo Padre.

Di qui nasce l’iniziativa promossa dall’ACEC, in collaborazione con l’Ufficio Comunicazioni Sociali e la Fondazione Comunicazione e Cultura della CEI, dal titolo “PROVA A PRENDERMI – Desideri, paure e inquietudini dei giovani”, che vedrà 50 Sale della comunità e 10 Circoli del Cinema di tutta Italia ospitare, da marzo a novembre 2018, cicli di film, spettacoli teatrali e tavole rotonde sul tema.

Su Bari, sarà Il Piccolo cinema ad ospitare questa manifestazione, Lunedì 23 aprile alle ore 20.00 con una tavola rotonda dal titolo "Di Generazione in Generazione", animata da don Carlo Cinquepalmi, Direttore dell'Ufficio Comunicazioni Sociali dell'Arcidiocesi di Bari-Bitonto e, a seguire alle ore 20.30, proiezione del film "Tutto quello che vuoi" di Francesco Bruni.



L’evento si svolgerà, con ingresso gratuito, presso il cinema Il Piccolo, via Giannone de maioribus, 04, Bari-Santo Spirito.

E’ gradita prenotazione.

Info: Circolo Cinematografico Il Piccolo pr.in.ci.pe, Via Napoli, 103, Bari-Santo Spirito Tel.: 080 5333100, principe@cinemapiccolo.it , oppure presso il botteghino del cinema.