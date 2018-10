Alessandra Amoroso in concerto al Palaflorio di Bari

"10", come gli anni trascorsi dal suo ingresso nella scuola più famosa d'Italia, quella di "Amici": l'inizio di un percorso che pian piano, canzone dopo canzone, l'ha resa una delle più amate e stimate interpreti del nuovo pop italiano con album ogni volta certificati multiplatino. “10”: Alessandra Amoroso ha voluto intitolarlo così questo suo nuovo album.

Non è un "best of" celebrativo, ma un disco di canzoni inedite, ognuna delle quali è un’istantanea di chi è Alessandra oggi: una donna che ha da poco superato i trent'anni e che guarda avanti senza dimenticare da dove è partita.

Dal 5 marzo 2019 Alessandra Amoroso porterà “10” in tour. Un tour costruito - secondo la volontà dell’artista con un concept ben preciso: arrivare in ogni regione d’Italia affinché il suo nuovo live fosse davvero speciale e potesse andare incontro a tutta la sua Big Family, per cantare insieme nelle città di ogni regione, dal Nord al Sud alle Isole.



E in questo disco mette tutti i suoi valori in musica.Annunciato il "10 Tour" nel 2019. Biglietti in vendita dalle ore 16 del 5 ottobre!