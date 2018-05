A Rutigliano la presentazione del libro "Alice" di Angelisa Loschiavo

A cura della Libreria Barcadoro e dell’associazione Donne in Primo Piano, in collaborazione con Pro Loco Rutigliano e Assessorato comunale alle Politiche Sociali, è in programma Giovedì 24 Maggio alle ore 20, nella Sala Conferenze di Palazzo San Domenico, con ingresso libero, la presentazione del libro «Alice» (Giazira scritture) di Angelisa Loschiavo.

Con l’autrice dialogheranno la presidente dell’associazione Donne in Primo Piano Maria Calisi, l’assessore comunale alle Politiche Sociali Graziana Tagarelli, l’editore Cristiano Marti e il giornalista de «La Gazzetta del Mezzogiorno» Gianni Capotorto.

Letture a cura di Donne in Primo Piano; note musicali a cura di Melania Capotorto.

Il libro racconta la storia di Alice, Annibale e Valerio che un bel giorno, stanchi di fidarsi dei colpi di testa del cuore, decidono di affidarsi al cervello per cambiare radicalmente le loro esistenze. Fatti inaspettati, coincidenze incredibili stravolgono così la vita di persone talmente folli da essere convinte di poter trasformare le difficoltà quotidiane in opportunità per fare meglio, dando vita a un romanzo dall’anima verde.