All'Istituto Salesiano Redentore di Bari la presntazione del libro "Buoni Cristiani Onesti Cittadini"

Lunedì 19 febbraio 2018, nella Sala Giuseppe dell’Istituto Salesiano Redentore di Bari, alle ore 18,30.verrà presentato il libro

a cura di Giuseppe RUPPI , Buoni Cristiani Onesti Cittadini.Miscellanea di studi della Scuola di formazione Socio Politica "A. Marvelli", (= Laboratorio Don Bosco oggi. Manuali e Saggi 1) IF Press, Roma 2017, pp.275. La pubblicazione, curata da don Giuseppe Ruppi, rientra nelle attività della Scuola di Formazione socio-politica “A. Marvelli”, settore cultura, dell’aps Laboratorio Don Bosco Oggi: Educazione – Cultura – Pastorale (= DB LAB), è una raccolta delle lezioni tenute presso l’Istituto Salesiano Redentore in Bari nel biennio 2015-2016. Il volume, inserito nella sezione Manuali e Saggi, si caratterizza come guida per le scuole di formazione sociale o per gruppi interessati alla Dottrina Sociale della Chiesa

Alla presentazione prenderanno parte: Sua Ecc. za Mons. Francesco Cacucci Arcivescovo Metropolita di Bari-Bitonto , Presidente della Conferenza Episcopale Pugliese ; Sua Ecc.za Mons. Luigi Renna, Vescovo di Cerignola – Ascoli Satriano; il Rev. mo Don Angelo Santorsola SDB, Ispettore dei Salesiani dell’Italia Meridionale e Don Giuseppe Ruppi SDB, curatore del libro.

Il dibattito sarà moderato da Don Francesco Preite SDB, Direttore dell’Opera Salesiana Redentore di Bari.

L'evento a cui siete invitati fa memoria del III anniversario dalla nascita del settore culturale del Redentore di Bari e celebra l'inizio delle attività formative 2018.