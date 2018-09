In Fiera del Levante con “Amaltea eventi”: divertimento e attività ricreative per grandi e piccoli

Laboratori, giochi, musica, balli, animazione e attività ricreative per bambini e famiglie. Durante la 82esima “Campionaria Generale Internazionale” di Bari lo staff di “Amaltea eventi” allieterà le giornate dei visitatori con una miriade di eventi.

Tutti i servizi di intrattenimento e animazione della Campionaria si terranno nella apposita “area KIDS”, che è stata allestita per l'occasione nei pressi del planetario, situato nelle vicinanze dell’ingresso monumentale. Ogni giorno, infatti, gli animatori di “Amaltea eventi” organizzeranno le attività ricreative dalle 16 alle 20.30.

In occasione del fine settimana gli appuntamenti raddoppieranno: in mattinata dalle 10.30 alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 16 alle 20.30. Per i più piccoli sono state organizzate, sempre nel fine settimana, le parate con i supereroi e con i personaggi della Disney più amati dai bambini, che sfileranno lungo i viali della Fiera. Dopo il successo di sabato e domenica scorsi, le parate si replicheranno sabato 15 e domenica 16 settembre a partire dalle 18.