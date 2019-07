Anna Oxa con “Voce sorgente” in concerto a Sammichele di Bari

Anche quest’anno a pochi giorni dalla Sagra della Zampina, il Comune di Sammichele di Bari si attiva per la promozione del territorio con uno spettacolo d’eccezione: Anna Oxa in concerto con il suo progetto protagonista del tour 2019 “Voce Sorgente”.

La centralissima piazza Vittorio Veneto, farà nuovamente da cornice ad un’offerta non solo musicale ma anche gastronomica che vedrà come di consueto la Zampina, preparata dai ristoratori del luogo, deliziare il palato di turisti e avventori che giungeranno a Sammichele per apprezzare la fantastica voce della nota cantante di origini baresi.

Gli organizzatori hanno ben pensato di rendere il concerto fruibile a tutti e potrà essere apprezzato sia in forma gratuita che in forma confortevole prenotando una “poltrona”.



Curiosità



Ecco le dichiarazioni del management dell’Artista Anna Oxa, Oxarte: “Uno spettacolo irripetibile, lo spettacolo dell’acqua, lo spettacolo della voce che non passa due volte nello stesso canto…

L’artista sale sul palco non provenendo se non da se stessa, seguendo il percorso naturale della necessità del canto. Come un pugno di terra per un solo seme, un solo seme per un solo germoglio, così l’artista ha un solo canto per una sola canzone e un solo spettacolo per una sola serata.

Le canzoni non sono repertorio, sono urgenza sorgiva. Come se prima non ci fossero mai state né più ci saranno dopo che sono scorse.

Non c’è impostazione, l’artista si disimposta, ossia inizia da zero: l’unico vero, autentico inizio, l’inizio del canto, il primo movimento del canto appena sorto. Una sorgente purezza, appunto.

E il canto crea il qui ed ora, il luogo e il tempo. Crea smarrimenti e decisioni dell’acqua, del canto, pendenze, dislivelli e cambi di direzione…anche ostacoli che affronta per procedere, anse e mulinelli e salti e rapide e cascate. Ed anche il corso, ampio e disteso. E tutto nasce da una goccia, da una nota d’acqua…”



Info e prenotazioni “poltrone” 393.0929292

Info viabilità e organizzazione 080.8918201

Evento facebook https://www.facebook.com/events/408231179966194/

Parcheggio libero:

per chi viene da Bari - via Falcone Borsellino (area palazzetto dello sport)

Per chi viene da Taranto – via De Gasperi (area mercatale)