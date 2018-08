Anthony de Mare sul sagrato della Basilica di San Nicola per il Bari Piano Festival

Domenica 26 agosto, ore 21.30 sul sagrato della Basilica di San Nicola /ingresso gratuito/ in esclusiva europea, “Liaisons: Re-Imagining Sondheim from the Piano”. Anthony de Mare, pianoforte, tra i maggiori interpreti della musica contemporanea americana. Musiche di A. Akio, W. Bolcom, R. I. Gordon, E. Beglarian, S. Reich, F. Hersch, W. Marsalis, D. Sheik, K. Bunch, T. de Mare, J. Heggie.

Stephen Sondheim è uno dei massimi compositori americani di oggi, tra i più famosi autori di musical per Broadway, a partire da West Side Story di Bernstein, di cui scrisse il libretto. Le sue canzoni sono divenute immortali grazie a interpreti come Barbra Streisand, Liza Minnelli. Le composizioni presentate in questo progetto - ispirate alle canzoni di Sondheim - sono state composte espressamente per Anthony de Mare da musicisti di assoluta rilevanza internazionale. Il progetto è registrato su 3 cd da ECM.

Anthony de Mare apprezzato dal The New York Times (“muscularly virtuosic, remarkably uninhibited performance [and] impressive talents”), la sua versatilità ha ispirato oltre 60 compositori che hanno scritto per lui pagine importanti. www.anthonydemare. com

Bari Piano festival si svolge per una settimana in alcuni dei luoghi più suggestivi e simbolici della città, anche in posti particolari come la Casa circondariale e l’Istituto oncologico, e propone come novità assoluta, gli House Concerts, concerti per pianoforte nelle dimore cittadine. Grandi musicisti, giovani promesse e uno sguardo alla più innovativa musica contemporanea.

Per ulteriori informazioni www.baripianofestival.it