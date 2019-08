'Antichi sapori in Masseria', serata all'insegna del divertimento, della buona musica e delle prelibatezze pugliesi

Dopo il successo dello scorso anno, l'evento culinario "ANTICHI SAPORI IN MASSERIA" è alla sua seconda edizione. Una serata all'insegna del divertimento all’aria aperta, in compagnia, ascoltando buona musica e gustando prelibatezze tipiche della nostra terra.

Il 9 Agosto Masseria Torre Catena organizza una serata dedicata al cibo e alla musica.

Un menù studiato nei minimi dettagli dallo Chef Rocco Innamorato. Un viaggio itinerante tra sapori unici della terra.

Nella grande area verde attrezzata, a ridosso della masseria, sarà possibile gustare i piatti della tradizione gastronomica pugliese tra cui fave e cicorielle selvatiche, le famose orecchiette realizzate a mano davanti a voi e servite con un profumatissimo sugo di braciole, la tipica focaccia barese cotta nel forno a legna e la freschissima cialledda con zucchina alla poverella.

Spazio anche alle specialità di mare con la tiella di riso patate e cozze.

Il magico ed unico percorso di antichi sapori in masseria continuerà con la degustazione delle mozzarelle realizzate dal casaro in loco, iI caciocavallo impiccato, le stuzzicanti friselle di semola di grano duro con pomodori ed origano.

Non mancheranno poi i grandi classici dello street food come i panzerotti fritti al momento e le bruschette di pane caldo croccante con pomodori e cipolla rossa.

Durante questa magica notte in masseria si potrà degustare dell’ottimo vino pugliese. Il vino genera emozioni che ci coinvolgono, ci fanno compagnia, ci fanno conoscere meglio noi stessi e gli altri.

Antichi sapori in masseria non è solo cibo!

Allieterà la serata la band Storie del Vecchio Sud folk.



Costo a persona: 35€

Per info e prenotazioni per la serata chiamare il:

- 3342501696 (Rocco)

- 0808875835