Mercatini di Natale a Tenuta Monacelle con spettacoli musicali e degustazioni di prodotti tipici natalizi

I fantastici mercatini di Natale, ritornano a Tenuta Monacelle e quest'anno per ben due weekend : 30.11/01.12 e 07.12/08/12

Una mostra mercato dedicata all'artigianato, all' hand-made tutto (o quasi) rigorosamente in chiave natalizia, con oltre 70 espositori provenienti da tutta Italia. Non mancheranno spettacoli musicali e le immancabili degustazioni di prodotti tipici del periodo.