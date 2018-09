"Architetture luminose", migliaia di lampadine daranno luce alla "Festa grande" di Rutigliano

C’è molta curiosità, come da tradizione, per le spettacolari installazioni luminose che per tre giorni, DA GIOVEDÌ 13 A SABATO 15 SETTEMBRE, coloreranno il centro cittadino.

La «Festa grande» di Rutigliano, una delle più celebri del barese, si caratterizza infatti da sempre, come è noto, per le ardite architetture di luce. In Piazza XX Settembre gli esperti operai della pluripremiata ditta De Cagna di Maglie, che da ben quattordici anni illumina questa festa, hanno portato a termine un allestimento scenico che omaggia gli edifici religiosi dell’Aquila squarciati dal terremoto del 2009: una spettacolare galleria di luci con un imponente frontone alto 30 metri.

La galleria e il frontone saranno illuminati da un totale di ben 110mila lampadine a 8 led e circa 3000 pixel RGB: un modello di colori di tipo additivo definito come somma dei tre colori base; rosso (Red), verde (Green) e blu (Blue).

Un sistema che consente la realizzazione di disegni e colori che si potranno ammirare durante le accensioni musicali nelle tre sere di festa: luci in movimento e immagini sorprendenti appariranno sul frontone e nella galleria.

Altre centinaia di migliaia di lampadine per tre giorni daranno luce non solo al centro cittadino, ma anche al corso perimetrale esterno del borgo antico e alle vie d’accesso alla città, tutte luci a led di ultima generazione per un consumo totale energetico che non supera i 90 kilowatt.

La PRIMA ACCENSIONE avverrà GIOVEDÌ 13 SETTEMBRE ALLE ORE 21 circa, al passaggio in piazza della effigie lignea seicentesca del Crocifisso, traslato dal Santuario di via San Francesco d’Assisi alla Collegiata di Santa Maria della Colonna e San Nicola, dove sosterà fino a sabato per essere venerato dai devoti.

IL PROGRAMMA DELLA FESTA

GIOVEDÌ 13 SETTEMBRE

- ore 20: Santuario del SS. Crocifisso, partenza della Traslazionedella sacra effigie verso la Collegiata di Santa Maria della Colonna e San Nicola

-ore 21: Piazza XX Settembre,accensione musicaledelle artistiche luminarie realizzate da De Cagna di Maglie (Lecce)

-ore 22: Viale della Repubblica, concerto della Banda «Fare Musica» di Rutigliano, diretta dal maestroLeonardo Lozupone



VENERDÌ 14 SETTEMBRE

-ore 9: Viale della Repubblica, Matinèe Musicale con la Grande Orchestra di Fiati Città di Palazzo San Gervasio (Potenza) diretta dal maestro Michele Lapolla

-ore 10.30: Collegiata di Santa Maria della Colonna e San Nicola, Messa Pontificale presieduta dal Vescovo della Diocesi di Conversano-Monopoli Mons. Giuseppe Favale

-ore 11.30: Processione di Gala

-ore 19:Viale della Repubblica, concerto lirico-sinfonico della Grande Orchestra di Fiati Città di Palazzo San Gervasio (Potenza) diretta dal maestro Michele Lapolla

-ore 22:contrada San Lorenzo, 18^ edizione di «Grappoli di Stelle», Spettacolo Piromusicale a cura di Firelight di Valenzano (Ba)



VENERDÌ 15 SETTEMBRE

- ore 9: Viale della Repubblica, Matinèe Musicale con il Gran Concerto Bandistico Città di Rutigliano diretto dal maestro Gaetano Cellamara

-ore 17.30: Collegiata di Santa Maria della Colonna e San Nicola, Messa e Processionedi ritorno al Santuario del SS. Crocifisso

-ore 21:Viale della Repubblica,Serata Musicale con il Gran Concerto Bandistico Città di Rutigliano diretto dal maestro Gaetano Cellamara

-ore 22.30:contrada San Lorenzo, Fuochi dArtificio «Alla Bolognese» a cura delle ditte Firelight e Chiarappa