Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità, visite guidate all'Archivio di Stato

Il 3 dicembre 2019 ricorre la Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità, secondo quanto stabilito nel “Programma di azione mondiale per le persone disabili”, istituito nel 1981 dall’Assemblea Generale dell’ONU. Anche quest’anno il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo aderisce all’iniziativa, “promuovendo attività e progetti che siano a favore della fruizione ampliata del patrimonio, ribadendo con il consueto slogan Un giorno all’anno tutto l’anno, il proprio impegno volto ad assicurare la partecipazione e l’accesso ai luoghi e ai contenuti culturali”.

L’Archivio di Stato di Bari è lieto di cogliere tale occasione proponendo alle Associazioni operanti sul territorio, come occasione di incontro, conoscenza e condivisione, visite guidate alla propria sede monumentale e al ricco patrimonio documentario in essa conservato, per il giorno 3 dicembre alle ore 9.00 o in altro orario pomeridiano da concordare.

Per prenotazioni: tel. 080 099372

Ingresso libero