Il cinema d’estate fa rima con l’Arena 4 Palme, i film all'aperto del Multicinema Galleria di Bari

Anche quest’anno il cinema d’estate fa rima con l’Arena 4 Palme, luogo situato dal 1998 all’interno del Multicinema Galleria di Bari (Corso Italia 15/17): un ottimo compromesso per gustarsi il cinema sotto le stelle, vedere film che sono sfuggiti durante l’ultima stagione invernale, con una programmazione accuratamente scelta tra i più bei titoli dell’anno.

Giovedì 13 giugno l’Arena aprirà le porte al pubblico, che potrà godersi questo suggestivo cinema all’aperto.

145 i posti a sedere ed una programmazione per tutti i gusti!

Programmazione



Giovedì 13 Giugno

LA NOTTE DEI CORTI - Ingresso libero



Venerdì 14 Giugno

UN AFFARE DI FAMIGLIA di Kore'eda Hirokazu



Sabato 15 e Domenica 16 Giugno

EUFORIA di V. Golino



Lunedì 17 Giugno

COLD WAR di P. Pawlikowski



Martedì 18 Giugno

TROPPA GRAZIA di G. Zanasi



Mercoledì 19 e Giovedì 20 Giugno

BOHEMIAN RHAPSODY di B. Singer



Venerdì 21 Giugno

OPERA SENZA AUTORE di F.H. von Donnersmarck



Sabato 22 e Domenica 23 Giugno

CAPRI-REVOLUTION di M. Martone



Lunedì 24 Giugno

SUSPIRIA di L. Guadagnino



Martedì 25 Giugno

IL BENE MIO di P. Mezzapesa



Mercoledì 26 e Giovedì 27 Giugno

THE MULE – IL CORRIERE di C. Eastwood



Venerdì 28 Giugno

OLD MAN & THE GUN di D. Lowery



Sabato 29 e Domenica 30 Giugno

VAN GOGH – SULLA SOGLIA DELL’ETERNTA’ di J. Schnabel



Lunedì 1 Luglio

LA CASA DI JACK (Versione integrale in inglese sott. It) di L. von Trier



Martedì 2 Luglio

SANTIAGO, ITALIA di N. Moretti



Mercoledì 3 e Giovedì 4 Luglio

LA FAVORITA di Y. Lanthimos



Venerdì 5 Luglio

IL GIOCO DELLE COPPIE di O. Assayas



Sabato 6 e Domenica 7 Luglio

IL PROFESSORE E IL PAZZO di F. Safinia



Lunedì 8 Luglio

VICE – L’UOMO NELL’OMBRA di A. McKay



Martedì 9 Luglio

IL TESTIMONE INVISIBILE di S. Mordini



Mercoledì 10 e Giovedì 11 Luglio

GREEN BOOK di P. Farrely



Venerdì 12 Luglio

COPIA ORIGINALE di M. Heller



Sabato 13 e Domenica 14 Luglio

CAFARNAO – CAOS E MIRACOLI di N. Labaki



Lunedì 15 Luglio

THE CHILDREN ACT – IL VERDETTO di R. Eyre



Martedì 16 Luglio

RICORDI? di V. Mieli



Mercoledì 17 e Giovedì 18 Luglio

DOLOR Y GLORIA di P. Almodovar



Venerdì 19 Luglio

IL VIAGGIO DI YAO di P. Godeau



Sabato 20 e Domenica 21 Luglio

IL GRANDE SPIRITO di S. Rubini



Lunedì 22 Luglio

SARAH & SALEEM di M. Alayan



Martedì 23 Luglio

I VILLEGGIANTI di V. Bruni Tedeschi



Mercoledì 24 e Giovedì 25 Luglio

IL TRADITORE di M. Bellocchio



Venerdì 26 Luglio

BOOK CLUB – TUTTO PUO’ SUCCEDERE di B. Holderman



Sabato 27 e Domenica 28 Luglio

MOMENTI DI TRASCURABILE FELICITA’ di D. Luchetti



Unico spettacolo ore 21.00





Informazioni:

tel. 080.5214563 - www.multicinemagalleria.it



Prezzi:

Intero 5.00€

Ridotto 4.50€

Abbonamenti 10 film 40.00€

Abbonamenti 5 film 22.50€